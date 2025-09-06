Получила несколько ножевых ранений в горло: появилось видео убийства украинской беженки в США

В субботу, 6 сентября, в сети было опубликовано видео убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в метро города Шарлотта (США, Северная Каролина). Она получила несколько ножевых ранений от незнакомца и вскоре умерла.

Трагедия произошла еще 22 августа этого года. Нападавший был сразу задержан полицией. Мотив преступления пока не понятен и не установлен, ведь американец с украинкой не был знаком.

Что предшествовало

В конце августа в США произошла страшная трагедия с украинкой. 23-летнюю Ирину Заруцкую убили в поезде метро. Убийца – 34-летний бездомный, который уже давно имеет проблемы с законом, однако ему все сходило с рук. Вместе с украинкой пострадали еще три человека, сейчас они в больнице.

Как сообщала местная полиция, Браун уже отсидел пять лет за ограбление с применением оружия. Также его задерживали много раз за кражи, распространение угроз.

Ранее его задерживала полиция за неправомерное использование линии 911. В январе правоохранители пришли к нему, чтобы проверить его состояние. Он жаловался на то, что кто-то ввел в его тело искусственный материал и контролирует его – заставляет есть, ходить. Он хотел, чтобы полицейские расследовали этот материал. Возможно, Браун страдает психическим расстройством.

