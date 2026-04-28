Получил переломы: нардеп Лабазюк попал в ДТП в Хмельницком. Фото и видео

27 апреля вечером в Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал народный депутат Сергей Лабазюк. BMW под управлением 20-летнего хмельничанина столкнулась с Land Rover, за рулем которого находился 40-летний местный житель. В результате ДТП травмировались два человека.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, а также Сергей Лабазюк на своей Facebook-странице. Обоих пострадавших госпитализировали.

Автопроисшествие произошло в Хмельницком около 20.45 на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

"В результате ДТП 45-летний пассажир автомобиля "Land Rover" получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Также травмировался 17-летний пассажир автомобиля "BMW". Его тоже поместили в больницу для наблюдения за состоянием", – отметили в полиции Хмельницкой области.

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Народный депутат Сергей Лабазюк в заметке на своей странице подтвердил факт аварии и обнародовал видео ДТП. Он отметил, что ехал на пассажирском сиденье сзади, с разрешенной скоростью, а в результате ДТП получил переломы и ушибы. Также выразил надежду через несколько недель вернуться к работе.

"Друзья, досадный инцидент произошел вчера вечером. Только пришел в себя после ДТП. Как "снег на голову" от спокойной поездки вечером домой. Был на пассажирском месте сзади, несмотря на это получил переломы, ушибы и ряд неприятностей. Ехали спокойно в пределах скоростного режима (там и негде разогнаться)", – написал Лабазюк на Facebook-странице.

Сергей Лабазюк – украинский политик и предприниматель, бывший генеральный директор ООО "Группа компаний "ВИТАГРО", которая занимается растениеводством, садоводством и животноводством.

Народный депутат Украины 9-го, 8-го и 7-го созывов, член фракции "За будущее".

Был подозреваемым в попытке подкупить государственных служащих. По версии следствия, он с сообщниками пытался подкупить тогдашнего вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Политику объявили подозрение 21 ноября 2023 года.

28 ноября 2023 года за него был внесен залог в размере 40,26 млн гривен, и депутата Сергея Лабазюка выпустили из СИЗО. Подозреваемый в коррупционном преступлении обязан прибывать к правоохранителям и в суд по первому вызову, не отлучаться из Киева и Хмельницкой области (разрешено свободное перемещение между регионами), сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу и тому подобное.

