Россия убила польского солдата. Никакого несчастного случая там не было.

Военнослужащий 17-й Великопольской механизированной бригады был откомандирован на границу неделю назад. Он не был пограничником. Непосредственно на границе не находился. Нес караульную службу. Вечером в субботу сделал непроизвольный выстрел, оказавшийся для него летальным.

Российские СМИ взахлеб, задрав штаны, пишут главную, на их взгляд деталь - солдат не находился непосредственно на границе, с мигрантами не контактировал, "третьи лица" в инциденте участия не принимали. Ну, то есть самый главный посыл новости - это не мы!!!!!! Нас там нет.

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Да нет, бл*ди. Это вы. Вы.

Ваша страна.

Несчастный случай - это когда военнослужащий 17-й Великопольской механизированной бригады в субботу вечером, находясь в увольнении, в которое он уехал на выходные из своего ППД на электричке, покушав краковских сосисок со штруделем, обнял Малгожату и подавился вишневой косточкой на собственном диване в собственной гостиной в собственные выходные за вечерним семейным просмотром киношки.

Вот это несчастный случай.

А когда он снимается с пункта постоянной дислокации, перебрасывается на границу, где ваша страна устроила очередную провокацию, сопоставимую с Карибским кризисом и поставившую мир на грань новой войны, и всячески этот кризис раскручивает, проводит десантирование своей армии и аншлюс еще одной страны под шумок, посылает туда стратегические бомбардировщики с гиперзвуковым оружием, выламывает техникой пограничные столбы, светит польским солдатам в глаза стробоскопами и лазерами, гонит на них толпу завезенных и обманутых беженцев, которых в этой провокации использует, как пушечное мясо, вместе с женщинами и детьми, в ответ Великобритания перебрасывает своих солдат, а 17 бригада отменяет все увольнительные и по тревоге перебрасывает свой личный состав на границу, где он ходит в караул, и, задолбанный и невыспавшийся, на нервах в ожидании войны, возвращается в казарму и, например, в качестве наиболее вероятного предположения, вместо алгоритма "отстегнул магазин-передернул затвор-контрольный выстрел" путает последовательность действий и сначала передергивает затвор, потом делает контрольный выстрел, а отстегнуть магазин уже не успевает - обычное, собственно, дело - это не несчастный случай.

Это закономерный результат набора ваших действий, приведший именно к таким последствиям, бл*ди.

Его там не должно было быть.

Но он там был.

Из-за вас.

Зачем украинские СМИ повторяют этот нарратив с "несчастным случаем", я не понимаю.

Случай - это случайность.

Этот человек оказался в этом месте в этом время с этим оружием в руках только и исключительно из-за спланированных и координируемых действий России.

Никакой случайности в этом нет.

Иначе и прапорщик Сергей Кокорин, первый погибший военнослужащий ВСУ при захвате Крыма, тоже погиб из-за несчастного случая - ну, просто пришли русские, просто стреляли на триста шестьдесят градусов для острастки, просто случайно попали в него.

Россия. Убила. Польского. Солдата.

Совсем по-другому звучит ситуация, если называть вещи своими именами, правда?

Да-да, ребятки россияне. Именно ваша страна убила еще одного солдата еще в одной стране. Еще в одной новой войне.

Счет открыт.