Польские пограничники задержали российское судно: капитан и офицеры были пьяными

Польские пограничники задержали российское судно и обнаружили, что капитан корабля и два офицера пьяные. Судно, длинной в 120 метров, перевозило стальные конструкции.

В пограничном ведомстве рассказали, что российский сухогруз, шедший из Клайпеды в гданьский Северный порт, отклонилось от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направлялось в сторону пляжа. Об этом сообщает Polskie Radio.

На место инцидента отправился патрульный катер. Пограничники высадились на борту российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера – по 1,5.

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Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, а на борту инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы занимаются его оформлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Стамбул (Турция) на балкере THOR доставили тело украинского моряка, который умер на этом судне, когда оно еще находилось в Одессе. Труп в течение трех суток держали в обычной каюте.