Полиция разоблачила три мошеннических колл-центра в Житомире: обманывали людей под видом помощи больным детям. Фото и видео

В Житомире правоохранители ликвидировали мошенническую схему. Под видом благотворительной помощи детям-инвалидам аферисты обманывали жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Для реализации схемы аферисты открыли три колл-центра, в которых работали около 40 операторов, представлявшихся волонтерами.

За каждым из них была закреплена своя легенда: одни выманивали средства под предлогом помощи больным детям с инвалидностью, другие малообеспеченным семьям и детдомам. Мошенникам удалось обмануть граждан более чем на 12 миллионов гривен.

Следователем Департамента уголовного розыска установили организатора преступной схемы – 37-летнюю киевлянку, привлекшую к реализации аферы шестерых жителей Житомира.

На территории Киевской и Житомирской области оперативники провели 35 санкционированных обысков и изъяли мобильные терминалы, компьютеры, печати благотворительных фондов и другие средства совершения преступлений.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Аферисты использовали данные фейковых ФЛПов, которые предоставляли консультационные "услуги" и ООО, торговавшие стройматериалами и другими товарами, не имеющими ничего общего с благотворительными фондами.

Для вероятности мошенники использовали истории болезней и снимки реальных больных детей и малоимущих лиц, пользуясь их тяжелым материальным положением.