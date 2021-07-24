Полиция открыла дело из-за выброса ярко-розовых химикатов на Ривненщине. Фото

Национальная полиция Украины открыла уголовное дело после взрыва на заводе по производству химикатов. В поле рядом с ним появились лужи с неизвестной ярко-розовой жидкостью. Ею оказалось вещество для борьбы с вредителями.

Лужи обнаружили на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов. Они распространились на площади более 635 квадратных метров, сообщила пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По факту загрязнения вредными для жизни веществами, здоровья людей и окружающей среды правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины.

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Специалисты Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отобрали образцы почвы, чтобы провести экспертизу. После получения результатов исследований будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации инцидента.

Отметим, что ярко-розовая жидкость, которую обнаружили в Ривненской области – это препарат "Префект", сертифицированный в Украине. Он предназначен для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата – третий из существуя пяти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Нацполициязадержала двоих подозреваемых, которые жестоко избили активистку Наталью Эшонкулову. Ими оказались два жителя Днепропетровщины 33 и 28 лет.