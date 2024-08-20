Полиция охраны отказалась охранять партнера 'Газпрома' Карела Комарека – СМИ

Управление полиции охраны в Полтавской области с 5 августа 2024 года расторгло договор о предоставлении услуг по охране публичной безопасности и порядка с ООО "Георазведка".

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Об этом пишет издание "Украинские новости".

Это предприятие ведет работы в Полтавской области в интересах ООО "Горизонты", владельцами которого являются многолетний партнер "Газпрома", чешский миллиардер Карел Комарек и отец председателя Львовской ОВД Максима Козицкого Зиновий Козицкий.

О разрыве договора между сторонами говорится в ответе Управления полиции охраны в Полтавской области Национальной полиции Украины главному редактору издания "Последний бастион" Геннадию Сикалову.

"21.06.2024 между Управлением полиции охраны в Полтавской области и ООО "Георазведка" был заключен договор о предоставлении услуг по охране публичной безопасности и порядка, который был разорван 05.08.2024", – отмечается в документе.

По информации источников "Последнего бастиона", соответствующую рекомендацию по расторжению договора полиция охраны получила от Службы безопасности Украины.

В Управлении полиции охраны Полтавской области указывают, что действующими в настоящее время остаются только договор на охрану грузов ООО "Георазведка".

"В настоящее время в Управлении полиции охраны в Полтавской области есть действующий договор с ООО "Георазведка", а именно договор на охрану полицией охраны грузов, перевозимых от 15.05.2024 года", – говорится в документе.

В полиции охраны также признали, что охранявшие ООО "Георазведка" полицейские батальона "УПО" Полтавской области не имели разрешения на пребывание на земельных участках ЧАО "Полтавское".

"Полицейские батальона УПО Полтавской области Ичанский Александр Владимирович и Носар Артем Викторович разрешение от землевладельца на пребывание на земельных участках ЧАО "Полтавское" в селах Семяновка и Терновщина не получали, в связи с тем, что они осуществляли охранные мероприятия по маршруту следования договора о предоставлении услуг по охране публичной безопасности и порядка на проезжих частях земель общего пользования" , – говорится в ответе Управления полиции охраны.

Напомним, с начала июня 2024 представители ООО "Георазведка" и ООО "БК Горизонты" проводят работы по геологической разведке в селах Полтавского района без соответствующих разрешений от землевладельцев. В Полтавской ОВО отмечают, что представители указанных компаний также не согласовывали с ними проведение работ. Долгое время от возмущенных крестьян сотрудников ООО "Георазведка" и ООО "БК Горизонты" защищала полиция охраны. Соответствующие работы ведутся в интересах ООО "Горизонты", владеющего спецразрешением на разработку Жуковской площади, которая находится в Полтавском районе.

Владельцами ООО "Горизонты" есть чешский миллиардер Карел Комарек (80% уставного капитала) и отец председателя Львовской ОВА Максима Козицкого - Зиновий Козицкий (20%). Карел Комарек известен как многолетний партнер российского "Газпрома", не прекративший сотрудничество с главной российской газовой компанией ни в 2014 году, ни в 2022-м после начала полномасштабного вторжения.

Вместе с "Газпромом" Комарек построил газохранилище в Чехии, которое россияне прекратили использовать в полном объеме только после введения в действие 10 пакета санкций ЕС, из-за принятия которого доля "Газпрома" была сокращена в совместном проекте Moravia Gas Storage as с 50%+ до 3 %. Окончательно отношения с "Газпромом" Карел Комарек разорвал только в июне 2024 года под давлением властей Великобритании, где он развивает лотерейный бизнес.

Также с 2011 года Карел Комарек владел в России нефтегазовым бизнесом, в частности, нефтяным терминалом "Самара", который, по данным СБУ и Госфинмониторинга, еще до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, участвовал в поставках нефтепродуктов в так называемые "ДНР" "ЛНР". Согласно заявлению компании Комарека MND, терминал будто бы был продан осенью 2022 года. Однако детали соглашения до сих пор не опубликованы.

По данным экс-главы Луганской ОВА Георгия Туки, терминалом после его "продажи" продолжали владеть менеджеры структур Комарека.

02 августа 2024 года следственный судья Октябрьского районного суда города Полтавы обязал уполномоченных лиц Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по сообщению директора ЧАО "Полтавское" от 08.07.2024 года.