Полиция Киева расследует противодействие строительству на Никольской Слободке

Противодействие законной хозяйственной деятельности на Никольской Слободке расследуется Днепровским управлением полиции под процессуальным руководством Прокуратуры, в рамках уголовного производства по ст. 206 УК Украины (часть 2).

Как было заявлено ранее во время пресс-конференции на тему: "Строительство на Никольской Слободке. Социальное соглашение инвестора с общиной на 50 млн грн. Проблематика и пути решения" в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" ущерб от незаконного блокирования проезда в частную собственность ООО "Новая Слободка" составляет 32 млн грн.

Группа лиц оказывает противодействие законной хозяйственной деятельности ООО "Новая Слободка" путем противоправного требования прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, захват земельного участка (кадастровый номер 8000000000:66:178:0086) и находящихся на ней объектов строительства, а также путем незаконного прекращения и ограничение деятельности на этих объектах и ограничения доступа.

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Все лица, активно препятствовавшие владельцу участка (ООО "Новая Слободка") в течение последних трех месяцев пользоваться своей частной собственностью (земельным участком, площадью 1,4892 га, кадастровый номер 8000000000:66:178:0086, по адресу: г.Киев, Днепровский р-н, ул.Никольско-Слободская, 7-9), были установлены и идентифицированы представителями полиции. Таким образом, по совокупности собранных доказательств и материалов правоохранительными органами уже зарегистрировано соответствующее уголовное производство, сведения о котором внесены в ЕРДР.

В статье 206 (часть 2) Уголовного кодекса Украины указано, что противодействие законной хозяйственной деятельности – это противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, исполнение (неисполнение) которого может причинить материальный ущерб или ограничить законные права или интересы занимающегося хозяйственной деятельностью, связанные с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждение или уничтожение их имущества или захват земельного участка, объектов строительства, других объектов и незаконное прекращение или ограничение деятельности на этих объектах и ограничение доступа к ним.

Фабула этой статьи непосредственно касается именно той ситуации, которая сложилась на Никольской Слободке, где группой лиц осуществляется противоправное препятствование законной хозяйственной деятельности собственника – ООО "Новая Слободка", на законно приобретенном частном земельном участке, с перекрытием доступа собственника к своему имуществу, повреждение его дорогостоящей строительной техники, сооружений и забора, сочетающегося с постоянными угрозами насилия работникам предприятия. В настоящее время все эти факты противоправной деятельности организованной группы злоумышленников, как исполнителей, так и их организаторов и подстрекателей, в количестве более 15 человек, которыми уже официально нанесен владельцу материальный ущерб на сумму 32 млн грн, будут расследоваться в рамках этого уголовного производства.

Группа лиц оказывает противодействие законной хозяйственной деятельности ООО "Новая Слободка" путем противоправного требования прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, захват земельного участка (кадастровый номер 8000000000:66:178:0086) и находящихся на ней объектов строительства, а также путем незаконного прекращения и ограничения деятельности на этих объектах и ограничения доступа.

Уголовное дело открыто именно по части 2 статьи 206, санкция которой предусматривает, что противодействие законной хозяйственной деятельности по сговору группой лиц, соединенное с повреждением имущества наказывается штрафом, который на сегодня составляет от 255 000 грн до 425 000 гривен, ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до шести лет соответственно. Таким образом, учитывая колоссальные суммы понесенного владельцем материального ущерба, каждый из виновных лиц должен понести ответственность за свои противоправные действия в виде либо реального тюремного срока, либо и принудительного взыскания неподъемных штрафных санкций, что будет совмещаться с арестом всего их движимого и недвижимого имущества.

Как видно из установленного, безнаказанность местных "активистов" достигла того предела, когда за свои противоправные действия они будут нести ту ответственность, которой заслуживают. Предоставляют ли они себе в этом отчет? Прикрываться другими людьми и городскими властями, причиняя неоднократное повреждение строительной техники, ломать частный забор – безнаказанно больше не получится. Беспредел и хаос на улицах Никольской Слободки дошли уже до того, что было зафиксировано даже избиение сотрудников соседнего строительства, находящегося рядом с частной собственностью.

В ближайшее время будут вручены подозрения всем причастным к незаконной деятельности лицам, за что они будут привлечены к ответственности в рамках этого уголовного производства. В настоящее время продолжаются следственные действия.