Покушение на предателя Царева организовала СБУ: первые детали спецоперации

В пятницу, 27 октября, стало известно о покушении на предателя Олега Царева во временно оккупированной Ялте. Это нападение организовала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в СБУ. Известно, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия. Другие подробности пока не разглашаются.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев – абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", – отметил осведомленный источник.

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По его данным, состояние Царева критическое. Врачи продолжают бороться за его жизнь, однако есть большая вероятность летального исхода.

Напомним, что сегодня стало известно о "чрезвычайном событии" возле дома предателя Олега Царева в Ялте в Крыму. Ночью 27 октября в его дом начали съезжаться машины правоохранителей и кареты "скорой" помощи, сам он не отвечал на звонки с ночи.

Сообщалось, что Царева нашли с ранениями. Сначала говорили, что его подрезали, а потом стало известно о стрельбе. Об этом заявил коллаборант Владимир Рогов из Запорожской области. По его словам, раненый предатель находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне новости о покушении на Олега Царева сеть взорвалась волной мемов и шуток об одиозном политике. Украинцы также намекнули "приготовиться" предателю Киве, который также поддержал оккупантов и сейчас находится в России.

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