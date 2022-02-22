Показанный пропагандистами РФ 'украинский' БТР оказался российской версией, которая не стоит на вооружении ВСУ. Фото

Российских пропагандистов опять подловили в распространении фейков относительно украинских военных на Донбассе. Речь идет про БТР, на котором якобы украинские военные пытались "проникнуть" на территорию РФ.

Исследователи проекта Oryx из Нидерландов отметили, что это российская модификация БТР, подобной модификации бронетранспортера (БТР-70М) вообще нет на вооружении украинской армии.

В то же время ФСБ России опубликовала кадры с места уничтожения двух "украинских" БТР, якобы нарушивших границу с РФ в районе станицы Митякинской в Ростовской области. По сообщению спецслужбы, были якобы ликвидированы пятеро украинских "диверсантов".

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Кадры с места "уничтожения" российскими военными "украинского" бронетранспортера показывали также российские пропагандистские СМИ.

При этом на уничтожающемся "трофее" не было обнаружено ни одного опознавательного знака, что присуще российским войскам еще со времен оккупации Крыма в 2014 году.

Как заявили нидерландские исследователи, сама геолокация опубликованных кадров, опровергает информацию РФ, поскольку предполагаемое вторжение в страну было осуществлено с территории, удерживаемой сепаратистами.

"Россия показала разрушенный бронетранспортер БТР-70М, который был окрашен в непродуманной попытке сделать его похожим на украинский автомобиль. Украина даже не эксплуатирует БТР-70М", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты сообщили о завершении спецоперации по предотвращению вторжения двух БТР ВСУ на территорию Южного военного округа РФ. Подобная новость вошла в список очередного вброса Кремля, который уже несколько дней ведет сильнейшую информационную атаку против Украины.