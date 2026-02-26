Покалечила ради выплат: суд поставил точку в деле женщины, которая выколола глаз трехлетнему сыну

В Тернопольской области суд вынес приговор женщине, которая умышленно причинила тяжкие телесные повреждения своему трехлетнему сыну. Из-за ее действий ребенок потерял глаз и получил стойкую утрату трудоспособности.

Мать получила 7,5 года лишения свободы, мальчик теперь находится под опекой другой семьи. Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

Трагедия произошла в больнице в ноябре 2019 года. Женщина убеждала медиков, что у сына якобы инфекционное заболевание, стремясь получать социальные выплаты.

Врачи не подтвердили диагноз, однако мать устраивала скандалы и настаивала на "болезни" ребенка.

Дождавшись момента, когда рядом никого не было, женщина медицинской иглой намеренно повредила глазное яблоко сына. В результате этого мальчик ослеп на один глаз.

Суд назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступление, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Кроме того, удовлетворены гражданские иски: расходы на лечение возмещены, а также взыскано 600 тыс. грн морального вреда в пользу ребенка. Защита осужденной обжаловала приговор в кассации, однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.

