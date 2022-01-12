Пойманный пьяным за рулем одесский полицейский был одет в Gucci за €2 тысячи, – журналистка

Одесский высокопоставленный полицейский Вячеслав Ефтений, которого накануне остановили в Черновцах пьяным за рулем, был одет в костюм Gucci. Его стоимость составляет более 2 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщила журналистка "Слідство.Інфо" Мария Горбань. В то же время в полиции подчеркнули, что тот находится в декретном отпуске, поэтому действующий руководитель одесского управления стратегических расследований не причастен к скандалу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Костюмчик Gucci стоит более 2 тысяч евро – как две с половиной зарплаты Ефтения. Модный лук дополнен стильной жилеткой, распознать чья она мне не удалось", – написала журналистка.

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции пояснили, что с 1 сентября 2021 года Ефтений находится в отпуске по присмотру за ребенком. А с 20 числе того же месяца пост начальника Управления стратегических расследований в Одесской области занимает Денис Фролов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефтения остановили в Черновцах за рулем Mercedes G 63 AMG в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался "договориться" с патрульными, а также сказал, что "страну в*рали в г*вно".