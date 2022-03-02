В Киеве расстреляли семью с детьми, которая пыталась спастись от российских оккупантов: подробности и фото

Российские войска продолжают убивать мирное население Украины. В Киеве 26 февраля оккупанты прямо среди дороги расстреляли автомобиль, в котором ехала семья. Погибли родители и средняя дочь.

Чудом выжили 5-летний мальчик и 14-летняя девочка, они сейчас в больнице. Сын находится в тяжелом состоянии, а дочь пришла в себя, но ей еще предстоят операции.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Погибли родители и средняя дочь

Антон Кудрин и Светлана Западынская 26 февраля пытались покинуть Киев, когда их на улице Телиги расстреляли российские оккупанты. В машине также было трое детей: 11-летняя Полина погибла на месте вместе с родителями, а Соню и Семена успели доставить в больницу.

Видео дня

По словам родственницы семьи Александры Западынской, дети сейчас находятся в "Охматдете". "Состояние Семена стабильно тяжелое, у него отек головного мозга, рана в районе шеи. Он без сознания. А Соня пришла в себя, она двигает пальчиками на руках и ногах. Ей уже сделали две или три операции, но предстоит еще, поскольку в теле девочки еще есть пули, одна из них – в позвоночнике", – рассказывает Александра.

Возможно, Соню придется отправить на лечение за границу. При этом девочке пока ничего не говорили о гибели родителей, хоть она и спрашивала.

Погибших не могут похоронить

В день трагедии Светлана и Антон решили вместе с детьми покинуть столицу. В Киеве уже начались взрывы и стрельба, оставаться в городе было опасно. Александра, которая живет в другом населенном пункте, пригласила родственников к себе.

"Они собрались и поехали. Они жили на улице Бакинской на Сырце. По ней они спустились на улицу Телиги и тут их машину расстреляли. Кто это был, почему и как – мы так и не знаем. У нас есть видео только того, что уже трое убиты, а двое детей в больнице. Надо смотреть видеокамеры, как это произошло. Но полиция занята другим. Пытаются помочь друзья Антона. Мы даже не можем еще похоронить погибших", – рассказывает Александра.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что машину расстреляли российские диверсанты.

Судя по фотографиям в соцсетях, семья была дружной. Антон и Светлана по профессии ветеринары. У мужчины была свой ветеринарная клиника, но потом он перешел работать в известную фирму "Ибис", которая занимается оружием.

"Он очень любил охоту, вел свой блог, много рассказывал об охоте, оружии, испытывал его. А мы со Светой занимались клиникой", – говорит Александра.

Погибшая Полина училась в школе №24 на Сырце, туда же ходит Соня. Семен еще в школу не пошел, он посещал детский садик.

Все желающие могут помочь семье, перечислив средства на карту Александры Западынской: 4731219618869873