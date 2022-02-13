Пограничники отреагировали на жалобы россиян, которых 'не пускают в Украину'

Накануне в сети распространилась информация, что украинские пограничники массово не пропускают на территорию страны граждан Российской Федерации. Отмечалось, мол, пересечь границу позволяют только при наличии справки о смерти родственника.

В Госпогранслужбе это назвали слухами, передает "Телеграф". В то же время в ведомстве ничего не ответили на аналогичные жалобы беларусов, которые еще раньше появились в соцсетях (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

12 февраля российский Telegram-канал Mash со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что при пересечении границы Украины россиян "проверяют после выхода из самолета или автобуса и приглашают на собеседование к военным". Кроме того, прибывших якобы заставляли писать "отказ о пересечении границы".

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В посте еще одного российского канала в Telegram "Протесты в мире" говорилось, что "Украина с 12 часов 12 февраля перестала пускать всех граждан России, кроме тех, у кого умерли родственники". Подчеркивалось, что пускают в страну только на похороны.

Информацию распространили некоторые СМИ. Хотя в комментариях к этим постам другие подписчики отмечали, что в аэропортах никаких проблем не видели.

"Ряд разнообразных СМИ сообщили, что Украина сегодня, 12.02.2022, перестала пускать на свою территорию всех граждан РФ! Исключение составляют те, у кого здесь родственники. Не прошло и почти восемь лет... Правильно", – отреагировал украинский блогер Назар Приходько в Facebook.

Еще 11 февраля в Telegram-канале "Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)" написали, что утром в пятницу от граждан начали поступать сообщения о проблемах с въездом в Украину.

"По неподтвержденной информации, на наземной границе высадили 8 человек – граждан Беларуси. Люди, прилетающие в аэропорт "Борисполь", также проходят спецконтроль с индивидуальным допросом и проверкой личных фото в телефоне", – говорилось в посте.

Там добавили, что большинство беларусов после углубленной проверки пропускают, "но есть случаи отказа во въезде". Поэтому людям посоветовали быть готовыми "документально подтвердить причину" пересечения границы.

Российский Telegram-канал Mash опубликовал документ, якобы удостоверяющий вышеописанную ситуацию. Согласно ему, гражданину Беларуси отказали во въезде из-за "отсутствия достаточного финансового обеспечения на период пребывания в стране и для возвращения назад".

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко опроверг заявления о недопуске граждан РФ в Украину.

"Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко придерживаются", – ответил он в комментарии "Телеграфу".

В то же время отметил, что каждый день десятки иностранцев получают от пограничников отказ на въезд в Украину. Причины могут быть разными: например, отсутствие нужных документов, запрет на пересечение границы для отдельных лиц, неспособность гражданина другого государства подтвердить цель визита.

По словам Демченко, среди таких людей есть и россияне, которым, как и всем остальным, нужно выполнять условия для въезда, прежде чем попасть в Украину. Данные о беларусах в ведомстве не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2021 года в Украину не пропустили около 7000 граждан России. По сравнению с предыдущим годом, эта доля выросла в 2,5 раза.