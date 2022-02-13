Пограничники отреагировали на жалобы россиян, которых "не пускают в Украину"

Марина Лисничук
Расследования
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Пограничники отреагировали на жалобы россиян, которых 'не пускают в Украину'

Накануне в сети распространилась информация, что украинские пограничники массово не пропускают на территорию страны граждан Российской Федерации. Отмечалось, мол, пересечь границу позволяют только при наличии справки о смерти родственника.

В Госпогранслужбе это назвали слухами, передает "Телеграф". В то же время в ведомстве ничего не ответили на аналогичные жалобы беларусов, которые еще раньше появились в соцсетях (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Недопуск" россиян

12 февраля российский Telegram-канал Mash со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что при пересечении границы Украины россиян "проверяют после выхода из самолета или автобуса и приглашают на собеседование к военным". Кроме того, прибывших якобы заставляли писать "отказ о пересечении границы".

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Россияне жалуются на отказ въезда в Украину

В посте еще одного российского канала в Telegram "Протесты в мире" говорилось, что "Украина с 12 часов 12 февраля перестала пускать всех граждан России, кроме тех, у кого умерли родственники". Подчеркивалось, что пускают в страну только на похороны.

Жалобы россиян

Информацию распространили некоторые СМИ. Хотя в комментариях к этим постам другие подписчики отмечали, что в аэропортах никаких проблем не видели.

Жалобы россиян о недопуске в Украину

"Ряд разнообразных СМИ сообщили, что Украина сегодня, 12.02.2022, перестала пускать на свою территорию всех граждан РФ! Исключение составляют те, у кого здесь родственники. Не прошло и почти восемь лет... Правильно", – отреагировал украинский блогер Назар Приходько в Facebook.

Комментарии россиян
Аналогичные жалобы беларусов

Еще 11 февраля в Telegram-канале "Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)" написали, что утром в пятницу от граждан начали поступать сообщения о проблемах с въездом в Украину.

Жалобы беларусов о недопуске в Украину

"По неподтвержденной информации, на наземной границе высадили 8 человек – граждан Беларуси. Люди, прилетающие в аэропорт "Борисполь", также проходят спецконтроль с индивидуальным допросом и проверкой личных фото в телефоне", – говорилось в посте.

Жалобы беларусов

Там добавили, что большинство беларусов после углубленной проверки пропускают, "но есть случаи отказа во въезде". Поэтому людям посоветовали быть готовыми "документально подтвердить причину" пересечения границы.

Комментарии беларусов

Российский Telegram-канал Mash опубликовал документ, якобы удостоверяющий вышеописанную ситуацию. Согласно ему, гражданину Беларуси отказали во въезде из-за "отсутствия достаточного финансового обеспечения на период пребывания в стране и для возвращения назад".

Документ об отказе допуска в Украину гражданину Беларуси
В ГПСУ данные опровергают

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко опроверг заявления о недопуске граждан РФ в Украину.

"Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко придерживаются", – ответил он в комментарии "Телеграфу".

Скриншот поста

В то же время отметил, что каждый день десятки иностранцев получают от пограничников отказ на въезд в Украину. Причины могут быть разными: например, отсутствие нужных документов, запрет на пересечение границы для отдельных лиц, неспособность гражданина другого государства подтвердить цель визита.

Скриншот поста блогера

По словам Демченко, среди таких людей есть и россияне, которым, как и всем остальным, нужно выполнять условия для въезда, прежде чем попасть в Украину. Данные о беларусах в ведомстве не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2021 года в Украину не пропустили около 7000 граждан России. По сравнению с предыдущим годом, эта доля выросла в 2,5 раза.

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