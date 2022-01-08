Пограничники не пустили в Украину российского актера: ранее он посещал оккупированный Крым. Видео

Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на территорию Украины из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма. При этом в беседе с пограничниками актер всячески отрицал факт посещения полуострова.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, 34-летний гражданин Российской Федерации прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Факт посещения Крыма был установлен во время проведения контроля пограничниками Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пограничники сообщили, что актер незаконно ездил в Крым с целью участия в съемках русского сериала. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки.

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За нарушение норм украинского законодательства гражданина России в Украине пограничники не пропустили, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

О том, что речь идет об актере Вячеславе Чепурченко сообщило издание "Украинская правда". Также отмечается, что он участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, в декабре украинские пограничники не разрешили попасть на территорию страны 32-летней актрисе из России, ранее посещавшей временно оккупированный Крым. В Украину она прибыла для участия в съемках фильма.

Как сообщал OBOZREVATEL, на три года запретили въезд в Украину также певице из РФ Марии Гусаровой (Mary Gu). Основанием для этого стало незаконное посещение Крымского полуострова. Такую же санкцию применили и к ее мужу.