'Погибли в аду': 11 лет назад в Мариуполе оккупанты расстреляли колонну пограничников. Фото и видео

11 лет назад, 14 июня 2014 года, в Мариуполе российские захватчики расстреляли колонну украинских пограничников, которые направлялись в восточные регионы, чтобы заменить побратимов из мотоманевренной группы. Днем ранее, 13 июня, Вооруженные силы Украины освободили город от сепаратистов.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба. В том аду погибли 5 пограничников – майор Николай Зайцев, майор Виталий Винниченко, прапорщик Владимир Гречаный, старшина Сергей Епифанов, работник Александр Островский.

14 июня в 10 утра четыре машины и автобус с бойцами заехали на мост рядом с ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь".

"Мы ехали по украинскому Мариуполю, смеялись, вспоминали как наша команда играла здесь в футбол. Не было никаких признаков того, что нас ждут", – рассказал пограничник Андрей.

Когда колонна техники оказалась на середине моста, россияне атаковали ее из гранатомета, а вскоре после этого начал работать снайпер. Пограничники попали в тщательно подготовленную засаду. Среди них был и Андрей – медик по специальности, который отправился в зону боевых действий.

Прошло уже десять лет, но каждое мгновение того боя он помнит до мельчайших деталей и с болью вспоминает тех, кого не удалось спасти. Тогда пограничники проявили настоящее мужество в неравном бою. Однако в результате нападения оккупантов погибли пятеро украинских военных. Еще одной жертвой обстрела стал гражданский – Сергей Скоробагач.

"Их бесстрашие и самопожертвование напоминают нам, что свобода и безопасность не приходят без цены. Помним подвиги наших Героев и неутомимо продолжаем служить ради победы, мира и безопасности нашей страны", – говорится в сообщении.

В 2021 году перед полномасштабным вторжением России, в память о погибших неподалеку от места обстрела, заложили Аллею славы. Там высадили дубы. Аллея славы была заложена возле памятного знака погибшим пограничникам.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года, в Мариуполе оккупационная власть согнала местных школьников на "чествование памяти жертв теракта в Москве". От детей, сотни соотечественников которых были убиты российской бомбой только в Драмтеатре, россияне требуют демонстрировать скорбь по 145 гражданам государства-агрессора, которые были убиты в "Крокусе".

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