Погибли целыми семьями: стало известно, кого убила российская ракета в селе Гроза на Харьковщине

Российская ракета унесла жизни сразу 52 жителей маленького села Гроза Харьковской области. Люди собрались на поминальный обед в небольшом кафе после перезахоронения земляка-военного. Именно туда оккупанты направили "Искандер". Среди погибших есть 6-летний мальчик, еще двоих детей ищут.

Местные жители считают, что такой террористический акт мог произойти только по наводке кого-то из местных коллаборантов. До сентября прошлого года Гроза, как и соседние села, была оккупирована россиянами. И тут находились те, кто сотрудничал с россиянами. Некоторые из них сбежали, когда пришли ВСУ. Но остались и те, кто затаил злобу против Украины.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

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Пришли помянуть погибшего воина

В четверг, 5 октября, около 60 жителей села Гроза Харьковской области собрались на поминальный обед в небольшом кафе-магазине. До этого они перезахоронили в своем селе местного жителя Андрея Козыря, военного, который погиб в начале полномасштабной войны. Раньше он был похоронен в Днепре.

На фронт Андрей ушел вместе со своим сыном Денисом. Не так давно сын погибшего по состоянию здоровья был демобилизован. Когда вернулся в родное село, решил тело отца перезахоронить на родине.

Семья организовала поминки в небольшом кафе. Тогда по нему и ударили россияне "Искандером". Погиб Денис с 20-летней женой Ниной, его бабушка и дедушка, а также мама жены.

"Моя дорогая Нина Валентиновна, Нино, Нинчик… Через 9 дней я бы написала огромное поздравление с твоим 21-м днем рождения, но твое сердце перестало биться в 20, и сегодня я пишу некролог. Проклятая наводка какого-то выродка остановила этот миг жизни… Моей чрезвычайно талантливой подруги, одногруппницы Нины Козырь", – написала на своей страничке в Facebook подруга погибшей Екатерина Литвин.

Девушка рассказала, что вместе с Ниной они учились в вузе, Нина занималась народным пением, а Екатерина увлекла ее волонтерством. Нина была донором крови.

На поминки в кафе собралось большинство из тех, кто остался в Грозе. Местные жители рассказывают, что до февраля 2022 года тут проживало 330 человек. Большая часть жителей выехали, осталось примерно 100 жителей. И вот половину из них убили россияне.

Практически в каждой семье есть погибшие. Опознать на месте смогли 35 тел. От некоторых из них остались лишь части, родные узнавали их по документам, по одежде. Остальным будут проводить экспертизу ДНК.

Кто еще погиб

Среди погибших Ирина и Татьяна Харабка. Обе были замужем за двумя братьями Николаем и Игорем.

У Татьяны остались взрослая дочь и внучка, которая недавно вышла замуж. Ее муж Игорь ранен.

Еще одна жительница села Юлия Коваленко написала: "Сегодня самый страшный день в моей жизни – я потеряла всех своих родных".

Во время взрыва российской ракеты погибли пожилые мама и папа, а также брат Юлии Коваленко.

Свою маму, брата Владимира и невестку Светлану потерял и Александр Муховатый. Судя по страничке Владимира, он был преподавателем физики и информатики, занимался развитием финансовой грамотности у детей.

Недавно окончил специальные курсы "Цифровые инструменты Googlе для образования". И даже стал "амбассадором финансовой грамотности" от Фонда гарантирования вкладов. У Светланы и Владимира остались двое детей.

Владимир работал в Безмятежненском лицее. На страничке лицея в Facebook коллеги написали:

"Своими действиями и поступками, своим умом воспитал не одно поколение учеников. Умело учил их мудрости и ответственности. Владимир Владимирович был человеком мудрым, уравновешенным, отзывчивым, добрым, никогда не забывал о проблемах тех, кто рядом".

Маму Юлию Бардась и бабушку Раю потеряли двое братьев 10 и 13 лет. Юля с мамой пошли на поминальный обед и погибли. Дети остались с отцом. Погибшей Юле было 36 лет, ее маме – 72.

Также погибла и медсестра Харьковского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктория Сапач.

"Спи спокойно, наша Звездочка, нам будет очень тебя не хватать. Твоего оптимизма, задора, жизнерадостности, твоего неповторимого юмора. Коллектив потерял одного из лучших сотрудников", – написала коллега погибшей Инна Палеха.

Погибла и 60-летняя Елена Крисевич, она была учителем, у нее остались дочь и внуки. И преподаватель ПТУ Тамара Соляник.

Сейчас в селе Гроза работает полиция, следователи собирают сведения о том, что случилось, а также берут анализы ДНК для опознания тел.