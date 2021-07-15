В ДТП на Ривненщине погибли супруги, за их 2-летнюю внучку борются врачи: подробности трагедии

В Ривненской области 12 июля произошла смертельная авария. На трассе Киев – Чоп микроавтобус Renault Trafic вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Lanos. В результате погибли 52-летние супруги, которые ехали в легковом автомобиле. Но их двухлетняя внучка выжила, за жизнь девочки сейчас борются врачи.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло в ночь с 11 на 12 июля. Возле села Грушвица примерно в час ночи 21-летний водитель из Ривне на своем микроавтобусе вылетел на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos. От легковушки практически ничего не осталось из-за сильного удара.

Наталью и Владимира Маспановых, погибших в результате столкновения, из искореженного авто доставали спасатели. Чудом выжила их 2-летняя внучка Ева.

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Девочку забрали в Ривненскую областную больницу, в реанимацию:

у ребенка врачи диагностировали переломы обоих бедер, разрывы селезенки и печени .

сейчас малышка находится на аппарате искусственного дыхания.

"Врачи пока не дают никаких прогнозов. Сказали, что первые 3-7 дней самые сложные, нужно наблюдать. Перевозить ее нельзя. Она на искусственной вентиляции легких, говорят, что вчера она пробовала дышать самостоятельно, но пока еще врачи боятся снимать аппарат", – рассказала OBOZREVATEL Юлия.

Ева гостила у родственников папы во Львовской области. Наталья и Владимир забирали ее домой в Хмельницкую область. До места назначения они не доехали около 80 километров.

"Примерно месяц назад у Евы родился братик, поэтому девочку забрали дедушка и бабушка. Сначала она была у дедушки по папе, а теперь ехала к родным мамы. Сами родители Евы живут в Харькове", – рассказала Юлия.

Наталью и Владимира похоронили 13 июля.

По словам родных, мужчина долгое время работал дальнобойщиком, а в последнее время трудился водителем на местном водоканале. Его супруга несколько лет ездила на заработки, а потом стала частным предпринимателем.

Водитель микроавтобуса – 21-летний парень родом из Ривне. Сейчас он с травмами находится в больнице. Близкие погибших говорят, что у следователя возникли подозрения, что водитель мог быть за рулем в состоянии опьянения. Однако результатов анализов пока нет.

В полиции Ривненской области OBOZREVATEL подтвердили, что кровь у водителя взяли сразу после ДТП, ее отправили на экспертизу, но результаты еще ждут.