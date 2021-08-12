Семья ехала на отдых, но попала в смертельное ДТП: подробности трагедии на Луганщине

На Луганщине на въезде в город Сватово целая семья попала в жуткую аварию. Мама двух детей Алла Рева погибла на месте, а ее старший сын с серьезными травмами был доставлен в больницу. Муж, находившийся за рулем, тоже пострадал.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла во вторник, 10 августа, на трассе Сватово – Чугуев. Около 9:00 утра на дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq. От удара Skoda вылетела в кювет, а у ВАЗа оторвало пассажирскую дверь, сам автомобиль превратился в груду металла.

В ВАЗе ехала семья: 28-летняя Алла Рева, ее 9-летний старший сын Денис Рева и 30-летний гражданский муж – Дмитрий Кулиш, он был за рулем. Женщина погибла на месте.

Видео дня

В тот день семья отправилась отдохнуть – вторник они все вместе собирались провести на рыбалке. Не было с ними только 3-летней дочки Сонечки – девочка была в садике.

"Дениска получил сильные травмы, ему уже провели операцию, и в среду отправили в областную больницу. А у Дмитрия раздроблены кости таза, ему и голову зашивали, есть многочисленные травмы. Ему еще предстоит долгое лечение и реабилитация", – рассказала OBOZREVATEL одна из знакомых семьи.

Сейчас родные собирают деньги на лечение обоих.

Алла была родом из Ульяновского района, училась в Киеве, где и познакомилась со своим первым мужем. Она переехала к нему в Сватово, откуда мужчина был родом. Родила двоих детей – Дениса и Соню. Но потом супруги расстались.

"Она осталась в Сватово, тут познакомилась с Дмитрием, они жили в гражданском браке. Аллочка работала помощницей воспитателя в детском саду. Очень приветливая, всегда улыбалась. Прекрасная хозяйка, в своих детях она души не чаяла. Это очень большая трагедия для всех родных", – говорит знакомая семьи.

Алла любила фотографироваться со своими детьми. Крестины, прогулки в лесу, домашние занятия, дни рождения, 1-й класс сына – все это она публиковала на своих страничках в соцсетях.

Кроме того, молодая мама увлекалась плетением из бисера. Собственными руками делала сережки и колечки из бисера, даже занималась их продажей. Писала о себе также Алла, что любит спорт и танцы.

Полиция открыла производство по ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе полиции Луганской области сообщили, что идет следствие, проводятся экспертизы. И только после этого можно будет говорить о причинах аварии.