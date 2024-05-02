Поехала на маршрутке и не вернулась: на Львовщине пропавшую женщину нашли мертвой в реке

Во Львовской области на реке Стрый вечером 1 мая обнаружили мертвой женщину. Установлено, что это 58-летняя жительница села Верхняя Стынава, которая за день до этого пропала без вести по дороге в райцентр.

Правоохранители выясняют причину ее смерти. Об этом говорится в сообщении Стрыйского районного управления полиции.

Отмечается, что 30 апреля в сети распространили информацию об исчезновении Василик Арины Степановны, 10.06.1965 г. р. Около половины девятого она на маршрутном такси поехала в Стрый и в течение дня домой так и не вернулась.

Правоохранители показали фото худощавой женщины с рыжими волосами, указав ее приметы и добавив, что с собой у пропавшей был пакет с документами.

К сожалению, нашли жительницу Стрыйского района уже неживой. Около 17:51 в среду поисково-спасательный отряд ГСЧС достал ее тело из реки Стрый. Предварительно, женщина утонула.

Тело передали правоохранителям. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства смерти жительницы Львовщины.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля из водоема на территории Хорольской громады Полтавщины спасатели достали тело несовершеннолетнего мальчика. Его поиски продолжались семь дней после того, как подросток ушел на рыбалку и не вернулся домой.

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