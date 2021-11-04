Чартеры из Европы и дворец Дожей: как подсанкционный Фукс отпраздновал 50-летие

Подсанкционный украинский олигарх Павел Фукс с размахом в Козине отметил свой 50-летний юбилей. Поздравить его приехал ряд известных и влиятельных гостей, а изюминкой вечера стал специально возведенный на территории гольф-клуба целый "дворец Дожей".

О деталях масштабного празднования говорится в сюжете корреспондента "Украинской правды" Михаила Ткача. Вечеринка действительно поразила размахом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Видим большой павильон, который внешне очень напоминает дворец Дожей, что располагается на главной площади Сан-Марко итальянского города Венеция. Башню, похожую на колокольню собора Святого Марка под названием Кампанила. И мост, напоминающий известный мост Реальдо", – говорится в сюжете.

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27 октября 2021 года в аэропорту "Киев" совершил посадку чартер из Москвы, который прилетел в Киев со стыковкой в Вильнюсе. И привез он певицу Светлану Лободу. А уже через час в другом аэропорту, "Борисполь", совершил посадку чартер из Ниццы. И доставил борт бывшего нардепа, ныне бизнесмена, бизнес-партнера и близкого товарища именинника Фукса Виталия Хомутынника.

Следует добавить, что самолет Gulfstream G280 принадлежит его компании Sandgate Commerce ltd, против которой также ранее были введены санкции. Согласно решению СНБО, он не может совершать перелеты.

Празднование начиналось в 19.00. Через час на территорию заведения уже съезжались гости и ждали именинника. Большинство из них были в масках, похоже вечеринка была стилизована под традиционный венецианский фестиваль, проводимый на площади Сан-Марко много лет.

Празднование длилось до 3 ночи, а сам именинник покинул заведение последним и, заметив журналистов, "поприветсвовал" их непристойными жестами.

Остается вопросом, как бизнесмен, на которого наложены санкции СНБО, смог столь масштабно отпраздновать день рождения? Ведь само выступление звезд вместе с чартером могло стоить около 100 тыс. долларов, не говоря о "Венеции" на одну ночь...