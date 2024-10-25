Подсанкционный болгарский политик Манолев имеет контракт на 400 млн евро с 'Агентством оборонных закупок' МОУ – СМИ

Журналисты издания EUReporter заявили, что нашли доказательства, что семья бывшего замминистра экономики Болгарии Александра Манолева, на которого США в 2021 году наложили санкции и включили в "Список Магнитского", заключила контракты с украинским "Агентством оборонных закупок" почти на €400 млн.

Видео дня

Об этом сообщает 5 канал.

Издание отмечает, что в 2021-м на Манолева, его жену и детей, а также еще четырех болгарских политиков были наложены санкции Государственного департамента США. Семья политика не может открывать счета в банках и заниматься предпринимательской деятельностью. В то же время оказалось, что Румыния и Украина позволяют Манолеву получать доходы от торговли оружием, отмечают в EUReporter.

Год назад отец Манолева – Димитар, на которого не были наложены санкции, приобрел болгарскую компании "BULGARIAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT" ("BIEM"). Как отмечают журналисты, используя старые связи в министерстве экономики Болгарии, Манолев заставил государственный завод боеприпасов "ВМЗ" подписать несколько контрактов с "BIEM".

Журналисты пишут, что Манолев, пытаясь скрыть свое личное участие, чтобы не повредить отношениям с россией, и обходя санкционную политику Минобороны Украины – поскольку МОУ не имеет права заключать соглашения с компаниями, владельцы или аффилированные лица которых находятся под санкциями, особенно США – решил поставлять продукцию "ВМЗ" через румынского государственного посредника "Romarm".

4 апреля 2024 года "Агентство оборонных закупок" и "Romarm" подписали два контракта на поставку одноразовых гранатометов на €104,8 млн, указывает СМИ. Впоследствии значительная сумма аванса была перечислена от "Агентства" к "Romarm", а оттуда на "BIEM".

В доказательство журналисты предоставляют копию экспортной лицензии Болгарии:

Позже "Romarm" и "Агентство" заключили еще несколько контрактов на те же гранатометы на несколько сотен миллионов евро, отмечает EUReporter. Речь идет о соглашениях на €395 млн между тандемом "BIEM" – "Romarm" и "Агентством оборонных закупок". По некоторым контрактам "Агентство" имело предложения по более низкой цене от других поставщиков, уверяют журналисты.

Они считают, что семья подсанкционного политика Манолева, учитывая доходность оборонных поставок в 10-15%, могла получить около €40-60 млн доходов по этим соглашениям.