Подросток-виновник ДТП в Харькове прошел психиатрическую экспертизу: в прокуратуре рассказали о результатах

16-летний Николай Харьковский, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в Харькове на улице Одесской, прошел психиатрическую экспертизу. По заключению, подросток руководил своими действиями в момент аварии.

Это значит, что у суда не будет никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщает Общественное, ссылаясь на информацию пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко и представителя пострадавших в ДТП Игоря Черняка.

"Экспертиза подтвердила, что 16-летний подозреваемый на момент совершения уголовного правонарушения и в настоящее время хронического психического временного расстройства психической деятельности, слабоумия или другого болезненного состояния психики не имеет. Согласно психическому состоянию подозреваемый мог и может осознавать свои действия", – сказал Чубенко.

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При этом адвокат Харьковского Инна Данилова заявила, что не в курсе о результатах экспертизы. По ее мнению, она не имеет никакого значения на сегодняшний момент, потому что ее подзащитный на учете не состоял.

Адвокат также добавила, что следствие пока не предоставило ей доступ к материалам дела, поэтому неизвестно, какие экспертизы назначены и уже выполнены.

Напомним, трагедия, в которой погибло два человека, еще двое пострадали, произошла вечером 26 октября. Подросток Николай Харьковский на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet Aveo. Позже выяснилось, что в 2019 году он стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы. Девочка пожаловалась родным, что он ее обижал. Выяснение отношений переросло в стрельбу.

Кроме того, виновник смертельного ДТП хвастался, что гонял на "красный", разбивал четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за 100-200 долларов. Позже выяснилось, что отец Харьковского работает продавцом мяса на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына. Родители в разводе.

Сестра одного из пострадавших, которые находились в автомобиле Infinity, рассказала, что Харьковский после аварии кричал, что его "отмажут" от уголовной ответственности. Позже его адвокат Инна Данилова заявила, что ее подзащитный жалуется на потерю памяти из-за сильного удара во время ДТП. Защитница также рассказала об угрозах в свой адрес.

Следственный изолятор, в котором сейчас содержат 16-летнего Николая, предусматривает корпус для несовершеннолетних и предоставляет заключенным соблюдение всех законных прав. Подозреваемые в тяжких преступлениях подростки учатся в тюремной школе, посещают парикмахерскую, библиотеку, и спортзал.