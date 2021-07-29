Подросток сознался в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине: выяснились новые детали трагедии

Подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении. Предполагаемый убийца девочки еще в 2018 году стал известен жестким обращением с животными.

Соседа найденной убитой Мирославы Третяк заподозрили изначально. Однако 13-летний Богдан отказывался признавать вину, написало Суспильне и лишь после того, как тело девочки біло найдено, он сказал, что сделал это.

О том, что Богдан признался в содеянном рассказал глава Старосалтовской сельской громады (Чугуевский район) Эдуард Коновалов. По его словам, мальчик раньше не находился на учете в полиции или в социальных службах. Его мама до сих пор не верит, что сын мог совершить убийство.

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Он добавил, что тело ребенка нашли в заброшенном здании.

"Как они туда зашли? Там сад есть, деревья, яблоки. Видно, хотели поесть яблок... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили", – добавил глава села.

Пока подростка не задержали, поскольку мальчик несовершеннолетний. Правоохранители готовят обращение в суд, чтобы им разрешили провести допрос подростка и поместить его в приемник-распределитель для детей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, в пгт Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме с признаками насильственной смерти было найдено тело 6-летней девочки.

Об исчезновении ребенка вечером 28 июля сообщила мама девочки. Она рассказала, что в 18:00 6-летняя Мирослава самостоятельно покинула двор дома, в котором прогуливалась с 13-летним соседом. В поисках ребенка принимали участие чугуевские полицейские, сотрудники соседних отделов полиции, ГСЧС, кинологи, нацгвардейцы и простые жители.

В тот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов было найдено тело 6-летней девочки. На нем были обнаружены признаки насильственной смерти – сильные ушибы лица и головы. Полиция установила личность злоумышленника – по их мнению, им оказался 13-летний сосед ребенка, с которым она гуляла.

Как сообщили журналисты Newsroom, правоохранители взяли под охрану квартиры, где проживает Богдан Ф. и семья убитой девочки.

В свою очередь, в Telegram-канале "Труха Харьков" сообщили, что мальчик уже известен, как живодер.

"Когда он учился в 4 классе, местные жители увидели, что парень жестоко убил троих щенков – сначала ударил об землю, а потом повесил", – написали в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в селе Тарасовка двух 4-летних близнецов без сопровождения взрослых заметили возле проезжей части посреди ночи. Оказалось, что мальчики сбежали из дома и даже перелезли через забор, чтобы пойти погулять. Полиция передала детей родителям, которые в это время спали дома.