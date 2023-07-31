Подозреваемому в рейдерстве 'Укрбуда' Федотенкову заочно присудили содержание под стражей

Бывшему совладельцу сети ресторанов Tarantino Дмитрию Федотенкову, подозреваемому в организации рейдерства компании "Укрбуд", заочно назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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"Избрать подозреваемому Федотенкову Дмитрию Валерьевичу, 15.08.1980 года, меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае задержания лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения, о чем выносит определение", - сказано в определении суда.

Напомним, ранее генеральный прокурор подписал Дмитрию Федотенкову, который сейчас скрывается в Вене, подозрение в организации рейдерства "Укрбуда".

Федотенков подозревается "в организации противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе частью их учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, совершенном повторно, что причинило большой ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.206-2 УК Украины.

Следовательно, в результате совершения указанных преступных действий по предварительному сговору с установленными следствием лицами дважды организовал противоправное завладение долей в 100% в ООО "Укрбуд девелопмент", причинившему компании ущерб в особо крупных размерах".

Перед объявлением подозрения правоохранители провели беспрецедентно масштабную кампанию по прекращению деятельности рейдеров, причастных к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд". Оперативно-следственные действия по делам УБ осуществляло Государственное бюро расследований. Сообщалось о 19 обысках и 14 подозрениях. В том числе бывшего директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, которая также сейчас скрывается в Вене. Известно, что правоохранители несколько лет изучали деятельность группы по рейдерскому захвату строительной компании "Укрбуд".

Отметим, что помимо прочего ранее Дмитрия Федотенкова заподозрили в финансировании агрессии России.