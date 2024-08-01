Подозреваемого во взяточничестве главу Тернопольского облсовета в течение дня восстановили в должности и снова уволили: что происходит

Михаила Головко, которого сегодня, 1 августа, восстановили в должности главы Тернопольского облсовета, снова уволили. За это решение проголосовали единогласно – 40 депутатов из 40 зарегистрированных в сессионном зале.

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Об этом сообщило тернопольское издание "20 минут". Отмечается, что голосование в сессионном зале облсовета было секретным.

На внеочередной сессии собралось 40 депутатов из 63. В сессионном зале установили специальную комнату для голосования и ящик для бюллетеней. У депутатов был час для того, чтобы сделать свое решение.

Интересно, что подозреваемого во взяточничестве Михаила Головко уволили всего через пару часов после восстановления в должности – его возобновил в этот же день, 1 августа, Львовский админсуд.

Что предшествовало

26 октября 2023 Михаила Головко уволили с должности председателя Тернопольского облсовета депутаты во время сессии. Он обратился в суд, но 18 марта 2024 Тернопольский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении его иска.

В четверг, 1 августа, Восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск бывшего главы Тернопольского облсовета Михаила Головко о восстановлении в должности. Суд также обязал выплатить ему 591 тыс. грн. за время вынужденного прогула.

В чем обвиняют

В июне 2023 года тогда еще председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко и два его заместителя были разоблачены во взяточничестве. Их задержали с поличным" за взятку в большом размере. Они требовали почти 1,8 млн грн у бизнесмена-волонтера.

Михаилу Головко и его заместителям сообщили о подозрении.

Решением Высшего антикоррупционного суда Михаила Головко заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 805 200 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня глава Тернопольского областного совета Михаил Головко был освобожден из-под стражи. За него внесли залог. На подозреваемого был наложен ряд обязательств.