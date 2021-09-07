Смертельное ДТП с мамой троих детей на Кировоградщине: подозреваемую выпустили из СИЗО

В Светловодске Кировоградской области выпустили из-под стражи под залог в 340 тысяч гривен Татьяну Вишневскую, которая 1 сентября устроила смертельную аварию. Ее Mazda на скорости вылетела на парковку возле торгового центра и врезалась в стену, в итоге чего погибла мать троих детей Мария Хивренко.

Муж погибшей Марии рассказал OBOZREVATEL, как теперь живет его семья.

28-летнюю Татьяну Вишневскую выпустили из СИЗО под залог в 340 тысяч гривен. Когда рано утром она сбила 27-летнюю Марию Хивренко, та как раз пришла к банкомату пополнить счет. У погибшей осталось трое детей: полуторамесячный Богдан, 4-летняя Вика и 7-летний Миша.

В тот же день Мария с мужем Александром должны были отвести старшего сына в 1-й класс. Однако случилась трагедия.

Видео дня

На суде Вишневская плакала и говорила, что ехала по дороге и увидела ежика, поэтому и захотела его объехать. А с автомобилем якобы что-то произошло. Хотя очевидцы ДТП говорили, что машина неслась на большой скорости.

Супруг погибшей Александр до сих пор не нашел в себе силы объяснить детям, что случилось с их мамой. "Я не знаю, как им об этом сказать", – с трудом выдавливает из себя слова убитый горем отец.

Сейчас он оформляет документы на опеку над детьми и пособия. Что касается финансовой стороны, то, как говорят знакомые, семье приходится очень туго.

Маленького Богданчика Маша кормила грудью. Теперь его перевели на искусственное вскармливание. По словам Александра, питание детям они покупали на пособие, которое выделяет государство на рождение ребенка. Некоторое время малыша не выносили на улицу, поскольку сильно похолодало, а теплых вещей еще не было. Помогали друзья.

Управляться с тремя детьми мужчине помогает его пожилая мама. Сейчас он оформляет декретный отпуск, чтобы быть с детьми дома. "Я детей ни в коем случае не брошу", – говорит отец.

Что касается подозреваемой в смертельном ДТП, то ее родственник вышел на связь, однако пока конкретной помощи семье Марии никто не оказал. По его словам, чтобы заплатить залог, они якобы заложили автомобиль.

Также Александру требуется юридическая помощь, чтобы вести судебные дела, но денег на адвокатов у семьи нет.

OBOZREVATEL продолжает внимательно следить за этой трагической историей.