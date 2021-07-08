Подо Львовом врачи спасают таксиста, которого нашли с ножевыми ранениями

В ночь на четверг, 8 июля, в селе Навария Львовского района прохожий обнаружил на одной из улиц раненого мужчину. На его теле было четыре ножевых ранения в области груди и живота.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области. Следователями было установлено, что раненый – это 32-летний львовянин, который работал таксистом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неподалеку полицейские нашли его автомобиль BMW.

Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в реанимационном отделении.

Правоохранители принимают меры для установления личности и задержания напавшего, который ударил таксиста ножом.

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Также решается вопрос, по какой статье Уголовного кодекса Украины квалифицировать это преступление.

На месте работали патрульные, оперативники уголовного розыска, следователи и эксперты-криминалисты полиции Львовщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софийском районе Днепропетровской области 28-летний мужчина ударил ножом двухлетнего ребенка. Мальчик получил резаные ранения шеи и спины.

Он сделал это якобы для мести жене, которая захотела с ним расстаться.