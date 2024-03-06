Подал письменный отказ: мужчина из Харькова уклонился от мобилизации и получил три года тюрьмы

Уклонист из Харькова, который подал письменное заявление об отказе от мобилизации, получил приговор – три года лишения свободы. Он должен был явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в июне 2023 года, но не сделал этого.

Харьковская областная прокуратура на своем канале в Telegram сообщила, что уклонисту 45 лет. Летом прошлого года украинец получил повестку для прибытия в Киевский районный ТЦК и СП Харькова.

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты Территориального центра комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах.

Однако харьковчанин без уважительных причин, не имея правовых оснований на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, будучи пригодным согласно справке военно-врачебной комиссии, не прибыл в военкомат.

"Также он предоставил письменное заявление об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией", – рассказали прокуроры.

На заседании Киевского районного суда Харькова фигурант признал свою вину.

Суд признал харьковчанина виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК). Наказание за это – лишение свободы на три года. У адвокатов уклониста есть право подать на решение суда апелляцию.

Как писал OBOZ.UA:

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