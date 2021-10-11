Под Запорожьем произошло смертельное ДТП, сгорели два авто. Видео

В понедельник, 11 октября, на въезде в Васильевку Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись два автомобиля. В аварии, увы, не обошлось без погибших, но их количество предварительно не сообщается.

Об этом свидетельствуют кадры, запечатленные мимо проезжающими водителями, передает издание "VGorode Запорожье". Одна из машин оказалась в кювете и практически целиком сгорела еще до прибытия спасателей ГСЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще один автомобиль марки Mitsubishi остался на трассе и продолжил пылать. Сотрудники Патрульной полиции выясняют причины трагического ДТП и обстоятельства, которые к нему привели.

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Часть проезжей части перекрыта, в связи с чем автомобильное движение на этом участке затруднено.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области погибли две женщины в результате аварии, которую устроил лихач на внедорожнике, пытавшийся обогнать их машину.