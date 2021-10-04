Под Запорожьем катер сбил мужчину, занимавшегося подводной охотой: его в тяжелом состоянии забрали в больницу

В Запорожской области на реке Днепр катер тяжело травмировал 34-летнего дайвера. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали.

Как сообщили на сайте 061.ua со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области, ЧП на воде произошло ночью 3 октября возле села Беленькое. Мужчина попал под случайно проезжающий катер, когда поднимался на поверхность.

В результате столкновения с моторной лодкой дайверу оторвало руку. Также у него сломаны ребра, ушиб грудной клетки и пневмоторакс (присутствие воздуха в плевральной полости, куда он попадает вследствие повреждения легкого или стенки грудной клетки).

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Пострадавший был доставлен в отделение травматологии 5-й городской больницы в Запорожье. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям.

В полиции открыто уголовное дело по факту нарушения действующих на транспорте правил (ч. 1 ст. 291 УК Украины). Данная статья 291 УК предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения на всех видах транспорта: железнодорожном, водном, автомобильном, воздушном, электрическом и др. В случае гибели людей и других тяжелых последствий, наказание в рамках статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве опрокинулся катер, к которому был привязан парашютист.