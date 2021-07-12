Под Сумами мужчина убил и расчленил собственную мать, а тело спрятал в разных местах. Кадры 18+

В Сумской области 62-летний мужчина в ходе конфликта убил свою мать, расчленил тело, а останки спрятал в лесу и собственном дворе. В понедельник, 12 июля, он признался в содеянном и был задержан полицией.

Как сообщил Департамент уголовного розыска в Telegram, жертве было 83 года. Женщина жила в Киеве и приезжала в одно из сел Шосткинского района, чтобы навещать сына (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Между ним и матерью внезапно возник конфликт, который закончился убийством. Тело преступник пытался скрыть, разбросав его части по лесу и в дворе своего дома.

"Первоначально злоумышленник все отрицал, а на вопрос правоохранителей отвечал вымышленной ерундой", – сказано в сообщении.

Участковый офицер узнал информацию о вероятном убийстве от местного жителя. Вместе с правоохранителями он решил проверить данные и посетить дом местного жителя, сообщается на сайте ГУ Национальной полиции области.

В итоге следователи нашли тело и орудие убийства, а мужчина сознался в содеянном.

"В его дворе мы увидели некоторые вещи, которые указывали на возможное преступление. Однако мужчина сначала утверждал, что никакого отношения к исчезновению матери не имеет, а эти вещи откуда-то принесли его собаки. Впрочем позже он все же признался в убийстве и показал, куда дел остатки ее тела", – рассказал старший участковый офицер Шосткинского районного управления полиции Сергей Черняк.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Осторожно, кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки. Он скрывался несколько недель и был объявлен в государственный розыск.