Под Полтавой столкнулись маршрутка и легковушка: есть погибшие и много пострадавших. Фото

На Полтавщине 30 июля произошла смертельная авария с участием маршрутки и легкового авто. По данным полиции, два человека погибли, 11 – получили телесные повреждения.

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ДТП случилось около 15:00 воскресенья на трассе между селами Прони и Стаси Полтавского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Столкнулись маршрутка РУТА (там находились 17 пассажиров и водитель) и легковушка Volkswagen Tiguan (водитель и один пассажир). Об обстоятельствах столкновения правоохранители никакой информации не обнародовали.

Оба транспортных средства, судя по фото с места аварии, получили очень сильные повреждения. Volkswagen выбросило на обочину, а РУТА от сильного удара перевернулась на бок.

На месте ДТП погибли 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажир Volkswagen и 10 пассажиров РУТА, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет за решеткой. Полиция устанавливает все детали дорожно-транспортного происшествия.

Как писал OBOZREVATEL:

– На Днепропетровщине на трассе Днепр – Кривой Рог утром 30 июля автомобиль Honda наехал на женщину с ребенком, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Мать погибла на месте, мальчика госпитализировали.

– 23 июля неподалеку от села Берездив на Хмельнитчине автомобиль Ford Kuga столкнулся с Chevrolet Captiva. В ужасной аварии погибла вся семья, выжил лишь 8-летний сын водителя.

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