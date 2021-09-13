Под Полтавой нашли мертвой пропавшую женщину: ранее жаловалась на проблемы в личной жизни. Фото

В понедельник, 13 сентября, нашли мертвой 36-летнюю полтавчанку Анну Соляник, которую разыскивали больше недели. Ее тело обнаружили в реке Ворскла.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области. Отмечается, что тело женщины нашли в селе Семьянивка. К поискам были привлечены правоохранители, спасательно-водолазная служба, волонтеры и местные жители.

Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Не исключают и версию и о самоубийстве.

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По информации правоохранителей, в последний раз живой Анну Соляник видели еще 6 сентября – вблизи сел Яцинова Слободка и Семьянивка, что под Полтавой. У женщины сломался автомобиль, после чего она перестала выходить на связь.

По информации местного издания "Коло", об исчезновении женщины сообщила ее мать, которая проживает в другой области. Она от друзей дочери узнала, что Анна уже долгое время не выходит на контакт.

Журналисты узнали у местных жителей Семьянивки, что Анна в течение нескольких дней оставалась в селе, она ночевала в своем авто, иногда покупали еду в местном магазине.

По словам крестьян, общавшихся с Анной, перед исчезновением она жаловалась на личные проблемы, связанные с бойфрендом, плакала во время разговора. Местные предлагали помощь, однако женщина отказалась.

Соляник была предпринимательницей, руководила рядом магазинов в Полтаве на улице Анатолия Кукобы и Панянки.

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