Под Одессой сын убил мать во время приступа болезни: в полиции раскрыли детали. Видео

В Балте Одесской области 42-летний сын до смерти избил свою пожилую мать. Пенсионерка скончалась от множества переломов и кровоизлияния в мозг спустя несколько часов.

Как оказалось, мужчина страдает психическим расстройством и накинулся на мать в приступе неподконтрольного гнева. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Х***я Одесса", ссылаясь на данные из Нацполиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тело погибшей обнаружил друг семейства, который пришел навестить их. Он же и вызвал на место трагедии правоохранителей.

Учитывая тяжелое состояние здоровья подозреваемого, он не смог отвечать на вопросы следователей. Вместо этого мужчина просто нечленораздельно мычал.

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По факту преступления было возбуждено уголовное производство по ст.122 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, что повлекло смерть потерпевшего). Подозреваемому в убийстве собственной матери грозит до 10 лет в специальном учреждении, где он будет проходить принудительное психиатрическое лечение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пожилой итальянец убил жену из Украины, которая отказывалась выполнять "супружеский долг".