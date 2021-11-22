Под Одессой школьница попала в реанимацию из-за опасной игрушки в желудке: мама рассказала подробности

До Украины добрался очередной опасный челендж из соцсетей. Заключается он в том, что дети и подростки глотают мелкие магниты. Оказавшись в желудке инородные тела могут привести к опасным последствиям и даже смерти.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, что дочка проглотила магниты и через три дня оказалась в больнице рассказала мама четвероклассницы из Черноморска Одесской области Мария Смирнова. Девочке провели сложную операцию, поскольку магнитики в организме ребенка стали притягиваться друг к другу, как бы склеиваться через стенки внутренних органов, повреждая их. Сейчас школьница в реанимации, у нее повреждены кишечник, 12-перстная кишка и желудок.

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"В четверг (18 ноября) ночью дочке стало плохо. Тогда она призналась папе, что в течение трех дней глотала магнитики – такие мелкие разноцветные шарики, они в магазинах называются неодимовые магниты. Сначала она проглотила один шарик, на следующий день второй, а в четверг уже два. Сегодня она нам сказала, что она где-то видела, как эти шарики мальчик клал на язык, имитируя пирсинг. Нашей дочке 10 лет, она умная и смелая девочка, она не ищет острых ощущений. Думаю, тут не обошлось без подстрекательства. Тем более, что у нас в доме подобных игрушек нет, эти магниты в школу принесла одноклассница и раздавала всем желающим", – рассказывает OBOZREVATEL мама пострадавшей девочки.

Школьнице врачи трижды делали рентген, чтобы понять, где же находятся эти магнитики. На снимке видно, что все четыре шарика склеились и выстроились в ряд. При этом между ними находятся тонкие стенки внутренних органов.

"Врачи нам сказали, что максимум ребенок может проходить с таким шариком сутки, а наша дочка три дня с ними ходила и призналась только, когда ей стало плохо. Мы хотим предупредить всех родителей, что эти магниты не игрушка! Хотя они свободно продаются в магазинах, из них конструируют домики, замки и пр., но они слишком опасны для детей", – говорит Мария.

Хирург из Ивано-Франковска Олег Ткачук отмечает, что магниты могут быть даже опаснее другого инородного тела в организме человека.

"Дело в том, что магниты, притягиваясь друг к другу в организме, сдавливают ткани внутренних органов, образуя так называемые пролежни. Затем в этих местах образуется перфорация, дырка проще говоря. Потенциально это может быть смертельно опасно. Поэтому очень важно вовремя увидеть и провести операцию по удалению таких инородных тел из организма", – поясняет хирург.

Найти взаимопонимание с родителями одноклассницы, которая принесла такие магнитики в школу, пока не удалось. По словам Марии Смирновой, мама девочки заявила, что никто их дочку глотать насильно не заставлял.

"Мы бы на их месте уже оббили бы все пороги квартиры пострадавшего ребенка, предложили бы помощь. Но в ответ мы услышали только грубость. Конечно, будем продолжать разбираться в школе, с психологами", – говорит мама пострадавшего ребенка.

Уже года три благодаря видео из TikTok среди детей и подростков пользуются популярностью подобные неодимовые магниты. Дети кладут один шарик на язык, а второй под язык. Таким образом кажется, что у человека сделан пирсинг на языке.

В Великобритании бьют тревогу, там только за последние три года было 65 случаев, когда дети проглотили эти шарики, а потом оказались в больнице.

Например, полуторагодовалые близнецы проглотили магнитные шарики, купленные старшим детям. В результате врачи обнаружили в организме одного малыша 23 шарика, которые образовали петлю внутри его кишечника. А у второго – четыре. Обоим были проведены срочные операции.

Но не у всех детей подобные случаи заканчиваются благополучно. В сентябре этого года в Британии 9-летний мальчик участвовал в опасном челендже и проглотил много шариков, ему удалили аппендикс, тонкую кишку и часть толстой кишки.

Национальная служба здоровья страны в марте этого года уже выпустила предупреждение об опасности таких магнитных шариков. В Англии даже выступают за то, чтобы запретить продажу так называемых "творческих магнитов".

Представители TikTok заявляли, что удалили видео с опасным челенджем, сейчас отыскать его в этой соцсети невозможно.

Вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко поясняет поведение детей и подростков.

"Дети, подростки начинают вписываться в современную жизнь. Такие соцсети как TikTok – для них это товарищеский голос извне. Он предлагает сделать что-то "по приколу". А раз "по приколу", то детям это доступно. Станцевать, спеть, облиться водой, еще что-то – это доступно, легко. Хорошо учиться или зарабатывать – это для них слишком сложно, это требует усилий и времени. А тут такая игра во взрослых. Но у них еще не хватает ресурса оценить всю информацию, последствия, поскольку у них еще нет жизненного опыта. И когда голос из TikTok говорит "делай как я" – он делает. В результате такая беда", – говорит Мамко.

Детский психолог Елена Дейнеко советует уже с раннего школьного возраста пояснять детям в том числе и опасность социальных сетей. Поскольку сами они еще не способны обработать весь поток информации, исходящий оттуда.

"Они очень зависимы от оценок окружающих, своих сверстников, детей постарше, и сами еще очень наивны. Вот если в соцсетях мальчики и девочки кладут на язык магнитик, это прикольно, круто, надо попробовать. Если сказали, что можно проглотить и ничего не будет, то можно. Поэтому нужно быть ближе к своему ребенку, чаще проводить с ним вместе время, рассказывать о своем опыте. И контролировать детей. Не навязчиво, но вы должны знать, чем занят ребенок, что его волнует, с кем он дружит в том числе и в соцсетях", – говорит Дейнеко.

К сожалению, это уже не первый челендж из соцсетей, который приводит к печальным последствиям. До этого дети глотали капсулы для стирки, пили лекарства. А также проводили розыгрыш – просили сверстника подпрыгнуть, и в это время делали ему подножку. В результате человек падал с высоты и травмировался. Были и смертельные случаи, когда ребенок даже разбил голову.