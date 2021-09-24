Поджег церковь, чтобы отомстить? Что произошло на Одесщине и почему 12-летнему школьнику не верят

В селе Иванчанка Тарутинского района Одесской области 12-летний школьник поджег церковь. Но он еще не достиг возраста, с которого можно привлечь к уголовной ответственности. Поэтому родителям подростка придется заплатить штраф, а также восстановить храм.

Правда, в селе говорят, что эта семья очень бедная. И еще неизвестно, как они смогут и смогут ли вообще найти деньги, чтобы рассчитаться.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Недостроенный храм Святого Духа (УПЦ МП) загорелся вечером 21 сентября. О пожаре сообщили около 18:00 и пока спасатели ехали на место ЧП, местные жители схватили ведра и самостоятельно сумели ликвидировать огонь.

В результате пожара пострадало помещение площадью 3 кв. м. и стол с церковной утварью. Самого поджигателя полицейские вычислили всего за несколько часов – им оказался 12-летний житель села.

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В свое оправдание мальчик заявил, что таким образом хотел отомстить своему обидчику – сыну настоятеля церкви, который якобы постоянно его обижал.

После инцидента жители Иванчанки разделились на два лагеря:

одни заявили, что ребенка действительно обижали в школе;

другие заверили, что мальчик залез в церковь, чтобы что-то украсть.

Мама одного из учеников рассказала, что лично несколько раз видела, как бабушка 12-летнего подростка приходила к учительнице и жаловалась, что его дразнят и обижают.

"Защитить его некому. Там многодетная семья, родители перебиваются временными заработками, живут очень бедно. За мальчиком не сильно следят, он ходит не очень опрятный. Ну, словом, есть там проблемы. Так что я не удивляюсь, что он мог таким образом попытаться отомстить. Хотя это, конечно, очень плохо", – сообщила она OBOZREVATEL.

В свою очередь местная учительница заявила, что не верит в версию ребенка: "Насколько я знаю, полиция уже опрашивала одноклассников, никто из них не подтвердил, что его постоянно обижали. Я не понимаю, зачем он сказал об этом. Но это неправда. Мальчик такой, что может попасть в разные истории, влезть куда не надо".

Староста села Федор Петрович тоже говорит, что месть подростка из-за обиды – всего лишь версия. "Он вспомнил, что пару лет назад у них с сыном священника был конфликт. Они даже не подрались, а кто-то кому-то прыгнул на спину. Поэтому сложно сказать, то ли это была обида, то ли парень туда зачем-то залез. Полиция должна сделать свои выводы", – рассказывает мужчина.

По его словам, семья школьника-поджигателя действительно живет очень бедно. Отец перебивается временными заработками, а мама не так давно родила третьего ребенка и получает пособие в 850 грн. У новорожденного есть серьезные проблемы с сердцем, ему делали операцию.

"Им нужно собирать документы, чтобы прописаться у нас в селе и получать хоть какую-то помощь. Потому что прожить на такие копейки они не могут. Я заходил к ним, разговаривал, но у них даже нет денег, чтобы съездить за документами в другое село", – говорит староста.

При этом родители уже приходили к священнику просить прощения за поступок сына и пообещали, что будут помогать восстанавливать храм.

Полиция составила на отца и мать подростка протокол о невыполнении родительских обязанностей. Также правоохранители отметили, что эта семья уже второй раз попала в их поле зрение за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Теперь родителям грозит штраф от 850 до 1700 грн. Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины – преднамеренное повреждение собственности.