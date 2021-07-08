Под Одессой произошло второе за сутки смертельное ДТП. Видео

Днем 8 июля на транзитной трассе Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. По предварительной информации машина ВАЗ-2106 на скорости въехала в грузовик.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области. 83-летний водитель "Жигули" выехал на встречную полосу в пренебрежение правилам безопасности дорожного движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

От полученных травм в результате аварии, водитель ВАЗ скончался до приезда "скорой". На месте работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство, предусмотренное ст. 286 УК Украины.

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Накануне в Татарбунарах Одесской области автомобиль Mitsubishi L200 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с зерновозом. Это привело к смерти водителя пикапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, с утра 8 июля под Одессой прошел крестный ход прихожан православной церкви Московского патриархата, что создало условия для многокилометровых пробок с водителями, которые спешили на работу.