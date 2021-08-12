Под Одессой полицейские изъяли наркотиков на 7,5 млн гривен: зелье выращивали на огородах. Фото, видео

В одном из сел Краносельской территориальной общины в Одесской области сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который вместе с 36-летней сожительницей занимались производством и сбытом наркотиков. Они выращивали конопляные кусты прямо на огороде возле своего дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области, у подозреваемых было обнаружено более 50-ти кустов конопли и около 3-х килограммов наркотического вещества, готового к употреблению. Задержание злоумышленников прошло в ходе рейда силовиков по нескольким населенным пунктам указанной ОТО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

После проведенной экспертизы, выяснилось, что молодая пара действительно занималась запрещенной деятельностью, поэтому им объявлено подозрение по ст. ст. 309 (Производство и хранение), 310 (Посев и выращивание) Уголовного кодекса Украины. Каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Всего правоохранители во время проведения рейда частных домохозяйств в селах Долинское, Орловка, Котловина и в городе Рени изъяли наркотических веществ, способных окупиться на "черном рынке" в 7,5 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госпогранслужба Украины подписала с США совместный меморандум по противодействию и борьбе с оборотом наркотиков.