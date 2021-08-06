На Одесчине мужчина бросился под поезд, спасти его не смогли. Фото

В селе Кремидовка Лиманского района Одесской области мужчина лег на железнодорожные рельсы, по которым двигался локомотив поезда. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области, машинист с ужасом наблюдал, как человек стоял у рельс, когда поезд начал приближаться, внезапно лег поперек пути. Несмотря на то, что сотрудник железной дороги совершил экстренное торможение, короткое расстояние не позволило избежать столкновения с самоубийцей.

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Бывшая жена погибшего утверждает, что экс-супруг не хотел развода и неоднократно грозился наложить на себя руки. Более того, однажды женщине уже приходилось буквально стаскивать мужчину с рельс перед мчащимся вагоном.

Несколько одесских Telegram-каналов сообщили, что погибший – военный контрактник ВСУ. Якобы он приехал домой к бывшей жене, когда не застал ее дома, отправился к железнодорожной станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациент одной из больниц Днепра, не сумев справиться с тяжелым диагнозом, наложил на себя руки.