Под Одессой автобус с пассажирами врезался в "легковушку": несколько человек серьезно пострадали

Екатерина Белоброва
Расследования
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Под Одессой автобус с пассажирами врезался в 'легковушку': несколько человек серьезно пострадали

В воскресенье, 27 декабря, на трассе Одесса – Николаев рейсовый автобус, перевозивший 11 пассажиров, угодил в дорожно-транспортное происшествие. В результате водитель и еще трое человек из салона были срочно доставлены в больницу.

Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса Инфо". На месте аварии работают Патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что водитель маршрутки выехал на встречную полосу, не успев совершить маневр, въехал в автомобиль марки BMW и перевернулся на скользкой трассе. Водитель "легковушки" также серьезно пострадал, с места инцидента он был госпитализирован медиками.

ДТП с рейсовым автобусом .
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По факту ДТП было возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения). Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

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