Под Одессой авто сбило насмерть женщину на переходе: выяснились детали трагедии. Фото

В среду, 15 декабря, в селе Великодолинское Одесской области водителя автомобиля марки "Hyundai" совершил наезд на женщину, переходившую дорогу на регулируемом участке. От сильного удара пострадавшая скончалась еще до приезда медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, которая сейчас проводит выяснение всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Трагический инцидент произошел рано утром, около 5:00.

По версии следственно-оперативной группы, 57-летний водитель не был пьян, но не успел отреагировать на пешехода. Также объективной причиной могла послужить плохая видимость.

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По факту происшествия возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло тяжелые травмы или смерть потерпевшего). Согласно ей виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось о трагической аварии, когда водитель "Жигулей" сбил насмерть женщину под Харьковом и пытался скрыться с места ДТП.