Под Одессой 16-летняя девушка погибла, упав в выгребную яму. Фото

В Арцизе Болградского района Одесской области 16-летняя девушка задохнулась канализационными парами, упав в выгребную яму. Тело без признаков жизни из сельского туалета достали спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области. По предварительной информации, девушка пыталась достать мобильный телефон, который нечаянно уронила.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай". Подробности трагического происшествия выясняет следствие.

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В полиции также отметили, что такой неотъемлемый элемент повседневности как мобильный телефон нередко бывает причиной несчастных случаев. Однако чаще всего чрезвычайные ситуации происходят при использовании смартфона во время управления транспортным средством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая в Киеве водитель элитного автомобиля на огромной скорости, убегая от полицейских, не справился с управлением транспортного средства, въехал в бордюр, после чего машина врезалась в электроопору. В результате аварии погибла 18-летняя девушка.