Под Николаевом авто вылетело с дороги и врезалось в дерево: есть погибший, среди пострадавших – младенец. Фото

Юрий Сергиенко
Расследования
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Под Николаевом авто вылетело с дороги и врезалось в дерево: есть погибший, среди пострадавших – младенец. Фото

В Николаевской области 6 февраля произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и трое, в том числе двое детей (одному из них не было и года), пострадали. Автомобиль Hyndai Getz вылетел с дороги и врезался в дерево.

Авария произошла около 9:17 на трассе Т-1510 возле Новой Одессы, что недалеко от Николаева. Об этом сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

ДТП произошло под Новой Одессой, что недалеко от Николаева.

За рулем легковушки находилась 23-летняя девушка. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

Видео дня
За рулем автомобиля была 23-летняя девушка.

От полученных травм в больнице умер 34-летний пассажир автомобиля. Состояние пострадавших девушки и детей (один из них новорожденный, второму – 4 года) оценивают врачи.

Авто вылетело с дороги и врезалось в дерево.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности движения, которые повлекли смерть) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

В ДТП погиб пассажир и еще три человека пострадали.
Среди пострадавших - двое детей.

Отметим, что по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Статистика ДТП в Украине за 11 месяцев 2021 года

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса, в котором пострадали 11 человек.

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