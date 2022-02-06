Под Николаевом авто вылетело с дороги и врезалось в дерево: есть погибший, среди пострадавших – младенец. Фото

В Николаевской области 6 февраля произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и трое, в том числе двое детей (одному из них не было и года), пострадали. Автомобиль Hyndai Getz вылетел с дороги и врезался в дерево.

Авария произошла около 9:17 на трассе Т-1510 возле Новой Одессы, что недалеко от Николаева. Об этом сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

За рулем легковушки находилась 23-летняя девушка. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

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От полученных травм в больнице умер 34-летний пассажир автомобиля. Состояние пострадавших девушки и детей (один из них новорожденный, второму – 4 года) оценивают врачи.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности движения, которые повлекли смерть) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Отметим, что по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса, в котором пострадали 11 человек.