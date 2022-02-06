Под Мелитополем авто вылетело в кювет: погибли два человека, еще двое в больнице. Фото и видео

Утром в воскресенье, 6 февраля, два человека становись жертвами жуткой аварии с ЗАЗ-1102 ("Таврия") на Приазовской трассе под Мелитополем в Запорожской области. Еще два пострадали.

ДТП произошло на выезде из села Новоивановка. Об этом в Facebook сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области и "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, водитель ЗАЗ-1102 на автодороге М-14 Мелитополь – Новоазовск произвел обгон ВАЗ-2102 ("Жигули") и не справился с управлением. В результате его автомобиль зацепил это авто, на большой скорости вылетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

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В салоне "Таврии" находились четыре человека, они направлялись в Мелитополь. Их зажило конструкциями изуродованного авто. На месте аварии погибла пассажир – 36-летняя женщина.

Тело погибшей, водителя и еще двоих людей спасатели деблокировали с помощью спецсредств. Пострадавших доставили в мелитопольскую больницу.

Позже стало известно, что еще один пассажир от полученных травм скончался, не приходя в сознание. Водитель и еще один пострадавший находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работали спасатели ГСЧС и правоохранители, выясняя ее причины и обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля в Мелитополе во время рейса скончался водитель маршрутки. Мужчине внезапно стало плохо за рулем, медики уже не смогли его спасти.