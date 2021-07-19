Под Луцком автомобиль с детьми влетел в дерево, трое погибших и много пострадавших

В селе Печихвосты в Луцком районе Волынской области в воскресенье, 18 июля, произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие с детьми. Водитель на легковом автомобиле врезался в дерево.

В результате столкновения погибло три человека, среди них один четырехлетний ребенок. Еще девять человек пострадали и были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести, из них шестеро – дети возрастом от двух до 10 лет, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением и слетел с дороги, после чего врезался в дерево.

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Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось четыре спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и одна единица техники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, близ села Каменка в Тернопольской области столкнулись Mercedes-Benz, Nissan X-Trail и Opel Vivaro. В результате аварии один человек погиб, троих госпитализировали.