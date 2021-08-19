Под Кропивницким пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой в колодце. Фото и детали трагедии

В Бобринце Кировоградской области 18 августа было найдено тело 16-летней Виктории Макаренко, которую двое суток искали родные и полиция. Оно лежало на дне заброшенного колодца с тяжелыми телесными повреждениями.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Кировоградской области. Девушка ушла из дома погулять с друзьями еще в воскресенье, 15 августа, когда на следующий день она перестала выходить на связь, родители обратились за помощью к правоохранителям.

Вику Макаренко искали 60 сотрудников отделения полиции, включая патрульных и кинологов. К поискам подключились волонтеры и соседи пропавшей.

Страшную находку обнаружили случайно только спустя два дня. Сейчас криминалисты выясняют причины и обстоятельства смерти Виктории. Характер травм, которые получила девушка, отменяют для следствия версию самоубийства.

Как сообщал OBOZREVATEL: