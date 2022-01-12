Под Кривым Рогом мужчина устроил стрельбу в кафе и ранил владельца заведения. Фото

В ночь с 7 на 8 января под Кривым Рогом произошла стрельба в кафе "Молодость" в селе Марьянское. В результате инцидента серьезное ранение получил владелец заведения, ему пришлось ампутировать палец.

Предварительно причины происшествия неизвестны. Однако местные СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции сообщают, что стрельбу из травматического пистолета вел мужчина, у которого при себе было удостоверение периодического издания "Час аналітики". Об этом сообщает сайт "Информатор" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сайт пишет, что на требование владельца заведения злоумышленник выстрелил в него 5 раз. При этом три пули попали в потерпевшего. Также сообщается, что до приезда полиции стрелявший пытался скрыться и угрожал расправой присутствующим.

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Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали стрелка. В отношении него открыли уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Травматическое оружие правоохранительные органы изъяли.

Примечательно, что по информации издания "Свои" пострадавший отказался предоставить полиции записи камер видеонаблюдения. Он аргументировал это тем, что его якобы начали запугивать родственники стрелявшего.

Напомним, в Одесской области в рождественскую ночь 23-летний парень убил своего отца. За совершенное молодому человеку грозит не менее семи лет тюрьмы.

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