Под Киевом мужчина ударил прохожего ножом в область сердца: в полиции рассказали подробности

Вечером 24 сентября жители Броваров Киевской области обнаружили мужчину, который лежал прямо на скамейке у торгового центра и истекал кровью. Они немедленно сообщили об этом в службу экстренной медицинской помощи "103" и правоохранителям.

Как рассказали сотрудники ГУ Нацполиции в Киевской области в комментарии OBOZREVATEL, инцидент не был вызван предварительным конфликтом. Нападавший находился в неадекватном состоянии и просто цеплялся к прохожим.

Когда вооруженный мужчина обратил свое внимание на супружескую пару, то начал к ним цепляться. Супруги пытались избавиться от внимания незнакомца и ускорили шаг. Тогда злоумышленник напал на мужчину и ударил ножом прямо в грудную клетку.

Видео дня

Вооруженного агрессора задержали сотрудники броварской полиции. Им оказался 40-летний житель города, который пояснить своих действий толком не смог. Сейчас он помещен в изолятор, а пострадавший от его действий 50-летний мужчина перенес операцию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по вечернему Киеву просто голышом гулял молодой человек. Никто на него не обращал особенного внимания, пока он не разбил голову бутылкой посетителю уличного кафе.