Шестеро детей остались без родителей: новые подробности убийства под Киевом

Супруги Светлана и Анатолий Осадчук, которых убили под Киевом, были многодетными родителями. Они жили на Волыни и много лет занимались заготовкой пиломатериалов, никогда ни с кем не конфликтовали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В понедельник, 31 января село Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области прощалось с 49-летним Анатолием и 45-летней Светланой Осадчук. На похороны пришло много людей, их семью там знали все жители.

"У Анатолия и Светланы шестеро детей. Двое из них еще несовершеннолетние, остались сиротами. А сам Анатолий тоже из многодетной семьи – у него еще десять братьев и сестер. Так что близких родственников в округе несколько десятков", – рассказывает OBOZREVATEL хороший знакомый семьи Осадчук.

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О гибели супружеской пары стало известно 29 января, когда Анатолий и Светлана на своем микроавтобусе привезли доски с Волыни в Васильков (под Киевом). Там у мужчины возник конфликт с местным бизнесменом, когда он разгружал товар.

После задержания подозреваемый заявил полиции, что мужчина якобы задолжал ему 6 тысяч гривен: "На заводе Анатолий начал на меня сильно кричать, я вскипел, схватил молоток и ударил его по голове".

Затем мужчина бросился к микроавтобусу и начал наносить Светлане удары ножом.

Тела жертв бизнесмен затащил в автобус, прикрыл их поддонами и вывез в Обуховский район. Там он бросил машину.

Анатолий и Светлана были верующими людьми, они ходили на собрания в церковь пятидесятников. Собственно, 80% жителей Стобыховки являются прихожанами этой церкви.

"В последнее время Анатолия я не видел, а Светлана приходила постоянно, дети тоже. Родители Анатолия тоже верующие люди", – говорит один из прихожан.

Сам погибший и несколько его братьев раньше работали лесниками в этом районе. Потом Анатолий организовал свой небольшой бизнес: покупал доски, обрабатывал их, сушил и продавал в Киевской области.

С убийцей они были знакомы давно, Анатолий возил ему товар около 10 лет и конфликтов раньше у них не было.

"Анатолий, как и его братья, достаточно выдержанный человек. Я могу вспылить, не выдержать, а он все время уравновешен, спокойно говорит. Я не помню, чтобы в селе он с кем-то поругался, такого за ним не водилось", – говорит знакомый семьи Осадчук.

Заготовкой и обработкой древесины в этом селе занимаются многие жители. Они продают доски, делают паллеты, которые затем продают в ближайшие европейские страны. Многие пилорамы тут работают нелегально, из-за чего возникали конфликты с активистами-экологами. Но другой работы у людей тут нет, рассказывают жители. Либо лес, либо заработки в Европе.

В полиции Киевской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Подозреваемому грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное.